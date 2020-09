“No tengo nada ni a nadie”: mujer que padece enfermedades, implora ayuda

“¡No tengo nada ni a nadie!”, con esa expresión Elvia Raquel Rubio manifiesta su impotencia ante la difícil situación en que vive desde hace un año y medio debido varias complicaciones de salud y las crecientes necesidades económicas.

Desde hace casi un año no camina por una enfermedad en las piernas que se llama neuropatía diabética, que es un tipo de daño en los nervios que puede ser causada por diabetes, pero además dice que tiene el páncreas perforado, el riñón derecho dañado y su cuerpo cubierto de abscesos.

Está postrada en una cama y desde hace un año no puede pararse ni trabajar, no tiene recursos para comprar sus medicamentos y tiene tres niños que viven prácticamente de la caridad.

Rubio cuenta que desde hace 10 años es diabética y desde entonces su vida se ha ido limitando mientras se desarrollan los demás problemas de salud y la pobreza.

“No tengo nada ni a nadie, solo a Dios y mis hijos y quizás a un samaritano que me puede ayudar, Dios se lo va a recompensar, vivo alquilada, no tengo como pagar y el papá de mis hijos no me ayuda”, cuenta la joven mujer.

Explicó que duerme con su hija en una pequeña cama y teme que se enferme porque de los abscesos que tiene en el cuerpo brotan un líquido que pude ser contaminante.

Elvia Raquel Rubio vive en la calle A número 2 en Los Ríos, por la avenida Juan María Lora Fernández y si alguien la puede ayudar puede contactarla al teléfono: 829 960-9853.