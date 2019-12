“Nosotros disfrutamos ayudando a la gente”

Johanna Leyba es la médica responsable de la Defensa Civil del centro de atención ubicado próximo al puente Juan Carlos en Santo Domingo Este y para ella no es un sacrificio dejar su familia en estos días festivos para trabajar en los operativos.

“Aunque yo no esté (en la casa) estoy porque mis hijos dejan de ser mis hijos de sangre y cada uno de los ciudadanos a servir es como mi hijo”

Cuenta que ya su familia hasta se ha acostumbrado a no verla en la casa en día como Año Nuevo, pero que lo hacen por el sentido humano de servir a los demás.

Otra doctora es Gisela Almonte y afirma que su vocación de servir hace que vean el trabajo de estos días como algo normal. Destaca el compromiso que tiene al pertenecer a una institución que su naturaleza es humanitaria. En su caso sus hijas no están en el país, por lo que no la esperan en casa para compartir con ellas.

Angelia Arias es una joven que no tiene hijos ni está casada y habla con orgullo de ser miembro de la Defensa Civil y de servir a la gente en estos tiempos y siempre. Asegura que no es un trabajo aburrido porque siempre hay cosas nuevas qué hacer.

“Me gusta la institución, estoy siendo voluntaria hace muchos años y mi familia realmente está acostumbrada y cuando ven que yo no vengo mi abuelo me pregunta: ¿y no va para la Defensa? Porque ya él entiende que esto es parte de mi Navidad”, indica.

Daniel D´ Oleo, encargado de operaciones de la Defensa Civil en el Distrito Nacional ve en el sacrifico del trabajo vocacional una oportunidad de educar a la gente, principalmente a la familia que lo apoya y está consciente de su trabajo.

