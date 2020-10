“Nuestro rol es colocar al medio ambiente en el epicentro de la política nacional”

Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, asegura que en los primeros 30 días de gestión ha podido encontrar distintos problemas que tienen entre 10 y 20 años, a los cuales no se les ha buscado solución. “En los últimos años, por determinadas razones no ha existido una prioridad, como política nacional, la defensa del medio ambiente”, afirmó.

Para el ministro lo más importante es que en el pasado reciente no existía un covencimiento claro y preciso de que el medio ambiente es un tema transversal, que afecta todas las áreas del quehacer nacional.

“Nuestro rol y nuestro papel es el de colocar al medio ambiente en el epicentro de la política nacional, de política de Estado, conjuntamente con distintos sectores de la sociedad civil, que indudablemente han servido de guardianes del medio ambiente en el país”, explicó.

Jorge Mera considera que se tiene que transparentar más la forma en que esta gestión se conduce e informa a los ciudadados. “Hemos dado un salto importante, en comparación con las anteriores autoridades, y vamos se guir trabajando más en ese sentido”, dijo.

En cuanto a la situación actual de las áreas protegidas, en especial la situación de los parques nacionales Valle Nuevo y Sierra de Bahoruco, por el incumplimiento de resoluciones emitidas en el gobierno pasado para el rescate de estos parques, el ministro asegura que estos temas son “Delicados y complejos” y que hay otro parque además de estos dos, el de Los Haitises.

En el caso de Valle Nuevo, el viernes 9 de septiembre, el ministro se reunió por primera vez con los agricultores y campesinos desalojados del lindero norte del parque, en el municipio de Constanza. “Ahí hay tema económico involucrado. En las administraciones anteriores de Medio Ambiente, se comprometieron a pagar a trecientas familias, mensual, unos montos que el Ministerio de Medio Ambiente no esté en condición de pagar. Estamos hablando de alrededor de 5 a 7 millones de pesos mensuales. Esos recursos deberíamos de estarlos usando para otros temas”, enfatizó.

En el caso del compromiso de la administración pasada, del ofrecimiento de unos invernaderos a los agricultores desalojados, junto a Ministerio de Agricultura hicieron un levantamiento para rendir un informe. Sobre quién asumiría el costo de dichos invernaderos, el ministro aseguró que es “imposible” que estos sean gratis para los agricultores, a la vez hizo referencia a los préstamos con tasa cero que anunció el presidente Luis Abinader para otro sector.

Además, el ministro y otros funcionarios del ministerio, se reunieron la semana pasada con diferentes organizaciones ambien- tales y con parte del Consejo de Co Manejo del parque Nacional Valle Nuevo, que es presidido por la señora Rosa Margarita Bonetti de Santana. “Con ellos estuvimos analizando distintas situaciones y vamos a convocar al Consejo de Co Manejo de ese parque, para a partir de ahí, tomar soluciones y decisiones clave. Hay un conflicto social, al cual el estado íntegramente no puede permanecer al margen de esa situación”, subrayó el ministro.

En el caso de Sierra de Bahoruco, en los próximos días emitirán opinión sobre las resoluciones emitidas en 2018, por el entonces ministro Francisco Domínguez Brito, pero explica que debe ser “necesariamente la defensa y protección de ese parque nacional”.