Nuevas rutas de transporte favorecen al nuevo Mercado de la Pulga

Las consecuencias de la pandemia

El mercado cierra a las 2:00 de la tarde el domingo, debido a que muchos comerciantes tienen que desplazarse a distintas provincias del interior del país y necesitan tiempo suficiente para llegar a sus hogares antes del inicio del toque de queda.

Sin embargo, no todos los vendedores que estaban antes en la avenida Independencia con Luperón (ubicación previa del mercado) se encontraban ejerciendo su trabajo este domingo, pues según Caro, actualmente, en el nuevo Mercado de la Pulga, solo está entre un 70 y un 75 por ciento de los puestos.

Expresó que algunos no han podido establecerse en el Merca Santo Domingo porque han perdido sus negocios por la crisis económica provocada por el COVID-19. Otros no se desplazaron por cuestiones de espacio o porque no saben cómo llegar al lugar.