Obras Públicas garantiza terminal de autobuses no afectará el medio ambiente y afirma cumplen con la Ley

La terminal de autobuses que construye el gobierno próximo a Los Tres Ojos contará con un reactor anaeróbico para el manejo de agua que no permitirá que se infiltre líquido en el subsuelo, no tendrá talleres mecánicos ni se despachará combustibles, por lo que no “habrá ningún impacto negativo en el medio ambiente”, afirmó el ministro de Obras Públicas, Ramón Pepín.

Al informar que la obra estará lista a principios de julio, el funcionario aseguró que han cumplido con todos los requerimientos legales para continuar la obra y entregó a este diario documentos que contienen certificaciones de uso de suelo, de no objeción por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

Explicó que las sentencias del Tribunal Superior Administrativo que ordenaba la paralización de los trabajos fueron acatadas, al igual que la del Tribunal Constitucional y aclaró que en ninguno de los casos se niega la construcción de la obra, sino que se refieren a la paralización de los trabajos hasta tanto se cumplieran con una serie de requisitos como los antes mencionados y que todos fueron cumplidos como ordena la ley.

“Se ha dicho que la terminal se está construyendo en un área protegida, eso no se corresponde con la verdad porque donde se construye la terminal esta fuera del área protegida... se alega que tendrá un impacto negativo al medio ambiente y es todo lo contrario, y que le devolverá al Parque de Este la vida que nunca ha tenido”, explicó.

El funcionario aclaró que no se trata de una parada de guaguas, sino una terminal de autobuses con todos los requisitos como existen en ciudades como Nueva York, Londres, Bogotá, México y otras localidades que funcionan en las zonas urbanas, en medio de poblaciones sin que se afecte al medio ambiente.

“Una terminal de autobuses es el equivalente a un aeropuerto, con la diferencia de que no son aviones lo que llegan al lugar, sino autobuses. En esa terminal, no se suministrará combustibles, no habrá talleres de mecánica, ni dormitorios de autobuses, ahí los autobuses llegarán a recoger los pasajeros y dejar los pasajeros”, subrayó Pepín.

Aseguró que todos los días a la ciudad de Santo Domingo entran 67,000 vehículos y, de esa cantidad, 9,000 son autobuses que ya no tendrán que usar el espacio del Distrito Nacional, por lo que habrá un impacto positivo en la reducción de los tapones y de la contaminación por monóxido de carbono.

Precisó que habrá una interconexión entre el transporte interurbano con el urbano porque una persona que venga del Este en un autobús, se subirá a uno de los corredores que habrá con la OMSA y podrá conectar con el Metro llegar a la ciudad porque en el futuro, la línea del metro llegaría hasta a ese lugar o un sistema de tránsito aéreo como Teleférico.

Con relación a las inquietudes de que los líquidos se podrían infiltrar en el suelo dijo: “Ahí se está construyendo un reactor anaeróbico de flujo ascendente que las aguas servidas en esa terminal no irán al subsuelo, sino que serán tratadas y reutilizadas”.