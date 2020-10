$!Obras Públicas hará concursos para mipymes empresas de la construcción

El Ministerio de Obras Públicas anunció que a partir del 2 de diciembre iniciará un proceso de concurso para la realización de pequeñas y medianas obras en distintas partes del país, cuyo presupuesto asciende a 1,700 millones de pesos.

Se trata de 200 obras que se harán a través de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

En rueda de prensa, Nelson Colón Arache, viceministro de infraestructura vial, dijo que los participantes pueden enviar sus propuestas a la página del Ministerio de Obras Públicas(mopc.com.gob.do) a partir de este marte, en lo cuales se publicarán los requisitos.

El primer sorteo se hará el 2 de diciembre desde las 9:00 de la mañana en Hato Mayor y el 4 del mismo mes en Santiago.

"No se exigirá presencia de los participantes como condición obligatoria, aunque no presente el ganador, no perderá su premio", dijo Colón Arache.

Entre las obras que se hará están construcción de calles, aceras, remozamiento de puentes, canalización de ríos, centros comunales, remozamiento de guarderías y cuarteles policiales, instalaciones deportivas y otras.