$!Onapi entrega certificado de registro de la primera patente de la UASD

La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) y su directora, Sandy Lockward, entregó este jueves el certificado de registro de la patente de la molécula Koanolido A, la primera registrada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

De acuerdo a un comunicado de prensa, la entrega fue realizada por Lockward, al profesor Quírico Castillo, quien encabezó la investigación que llevó al descubrimiento de esta molécula y a la rectora de esta alta casa de estudios, Emma Polanco, quien estuvo acompañada del maestro Rafael Silverio, decano de la Facultad de Ciencias y de otras facultades de la academia.

En el acto, que tuvo lugar en el Salón de Conferencias del Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI), de Onapi, ofreció las palabras de bienvenida Alejandro de los Santos, encargado del CATI-UASD.

Al entregar el certificado de esta patente, la primera en los 481 años de historia de la principal universidad del país, Lockward resaltó el compromiso de Onapi con la promoción del patentamiento de las invenciones nacionales.

“Tenemos un mandato de promover el patentamiento, que se encuentra en el eje 3.3.4 de la Estrategia Nacional Desarrollo”, señaló Lockward, quien puntualizó que más del 70% de la economía mundial está sustentada en activos de propiedad intelectual, sean estos de derecho de autor o de propiedad industrial como son las patentes, una protección que ahora tiene esta molécula.

De su lado, la rectora Polanco, mostró su satisfacción por lograr esta primera patente de la UASD, la cual definió como un resultado de beneficio no solo del país, sino de todo el mundo y destacó la labor realizada por Onapi en la consecución de este objetivo.

“Nosotros vinimos a recibir aquí (Onapi), con toda humildad. Sin Onapi, sin su directora general, Sandy Lockward, haber hecho todas esas gestiones, no hubiese sido posible esto y es por eso el agradecimiento de la universidad, por esa razón está aquí el personal principal que dirige nuestra universidad, vinimos a agradecer de manera personal todo el empuje que nos dio, porque a veces usted tiene a la puerta algo, pero si no hay en el momento oportuno ese empuje necesario que nos dieron desde Onapi, pueden estar seguros que no hubiésemos podido lograr esto”, puntualizó la rectora.