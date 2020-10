Opiniones divididas de ciudadanos sobre peatonizar calles Ciudad Colonial

El programa piloto de peatonización de algunas calles de la Ciudad Colonial dispuesto por la Alcaldía del Distrito Nacional para el disfrute de la ciudadanía tiene defensores y detractores, de acuerdo a lo expresado en un sondeo realizado entre residentes y comerciantes de la zona.

Sábados y domingos, después del mediodía, calles como Las Damas, Isabel La Católica y Arzobispo Meriño son convertidas en peatonales para que nacionales y turistas extranjeros puedan disfrutar de los atractivos de la zona.

Servio Tulio Berroa, un comerciante de la zona, entiende que aunque la iniciativa es buena, afecta el negocio donde trabaja porque los vehículos no pueden descargar mercancía y muchos clientes no van porque no pueden transitar por el lugar en sus vehículos.

Pero para el colmadero Hugo Mena, el proyecto ha mejorado las ventas de su negocio, por lo que está de acuerdo con que se mantenga, e incluso, se aumenten las horas.

“Para los comerciantes está buena, han aumentado las ventas en cuatro días que se han hecho en este colmado y otros. Yo estoy de acuerdo con que sea peatonal los sábados desde las d10:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche y los domingos también”, dijo.

Otro comerciante que solo se identificó como Alcántara favorece la peatonización de la zona, aunque ve con dificultad que los turistas no puedan llegar al polígono de la catedral en vehículos. “Ha mejorado el comercio, vienen más clientes, más gente a caminar, de algunas formas las cosas siguen avanzado”, indicó.

Mientras que José Diloné ve que la economía se dinamiza no solo en la Ciudad Colonial, sino en el mundo, pero entiende que hay que trabajar con precaución.

María Genao, residente en la zona no está del todo de acuerdo con la peatonización, porque no pueden llegar los taxis hasta su casa, pero ve bien el dinamismo que recobra la Ciudad Colonial. Es partidaria de que en vez de dos días, solo sea el domingo que las vías sean peatonales.

“Yo dijo que si lo hacen que sea un día, principalmente el domingo, no dos días corridos, yo me opongo porque hay personas que tienen que parquearse, yo no lo veo mal siempre que sea un solo día”, insiste.

Su vecina Dolfi Fernández también está de acuerdo con que haya calles peatonales en la Ciudad Colonial. Dice que no le molesta la bulla de la gente.