$!Organizaciones demandan solución definitiva al problema de Duquesa

Las organizaciones Huella Verde y Grupos de Ciclismo de Santo Domingo demandaron la solución definitiva del problema de contaminación que genera el vertedero de Duquesa en el Gran Santo Domingo.

Entienden que hay que dar pasos pertinentes para que la problemática del basurero sea solucionada de una manera definitiva, pero además solicitan la aprobación del proyecto de Ley de Residuos Sólidos que está en el Congreso Nacional desde el pasado año.

Las organizaciones se proponen entregar una carta este jueves a los legisladores y a la Alcaldía del Distrito Nacional. Decenas de ciclistas se reunirán en el Parque Mirador del Sur y de aquí partirán hacia la Alcaldía del Distrito Nacional y el Congreso para entregar la carta con sus inquietudes.

Entre ellas que Duquesa sea manejado como para lo que fue originalmente concebido, como un relleno sanitario y no como un vertedero a cielo abierto.

Indican que deben aplicarse lineamientos y procedimientos que conlleva un relleno sanitario utilizando los mecanismos que estipula el manejo apropiado de la basura.

“Que se planifique inmediatamente y se pongan los plazos y etapas necesarias para trasladar las disposiciones de la basura del Gran Santo Domingo a otro u otros lugares, diferentes a Duquesa, donde ese proceso pueda ser realizado, sin afectar comunidades que de hecho ya han crecido desmesuradamente sin ningún tipo o muy poca planificación y regulación, en las periferias del Gran Santo Domingo”, indican.

Plantean además la revisión y aprobación de la Ley de Residuos Sólidos que por años se ha ido postergando y que es vital para la solución de medidas que reduzcan la generación de basura reduciendo la fabricación y uso de materiales como el plástico de un solo uso y eliminando la producción del “foam” y prohibiendo definitivamente su uso.

“Sin un control de estos procesos y un mecanismo e incentivos y reglas claras para el reciclado de los residuos, no tendremos nunca una solución mínimamente apropiada para el problema de la basura. No hacemos nada con crear miles de depósitos y rellenos sanitarios, el problema siempre va a superar por mucho las soluciones que se puedan tomar si no se revisa y aprueba de urgencia la Ley de Residuos Sólidos”, expresan en un documento entregado a la prensa.

Las organizaciones proponen que se realicen campañas para educar a la población sobre las formas correctas de colocar y disponer de su basura. Que se motive a la separación de tipos de basura y se facilite el acceso a puntos de depósito de materiales como cartón, vidrios, metales y botellas plásticas, entre otros.

Sugieren además el desarrollo de políticas efectivas de penalización para las personas o instituciones que dispongan incorrectamente su basura y que se estimulen económicamente a los que reciclen, pagando alguna suma de dinero por los plásticos, cartones, metales o vidrios que se colecten y se depositen en los centros de recolección.

Por último, proponen que se trabaje junto a la empresa privada y grupos comunitarios para lograr los objetivos señalados y que se desarrolle una campaña para motorizar el pago de la recogida de la basura por los munícipes.

Dicen que el pago de la recogida de la basura debe ser una costumbre y una obligación de cada munícipe de la misma forma que actualmente lo es el pago de la electricidad y del servicio telefónico.

Huella Verde es un movimiento nacido en el seno del ciclismo dominicano que promueve una forma de vida donde se reduce al mínimo el uso de envases desechables de plástico y se reciclan los plásticos y otros materiales como vidrio, cartón, latas, papel, y se hace compost con la basura orgánica.

El propósito principal de Huella Verde promover ese estilo de vida a través del ciclismo a toda la sociedad dominicana y ya lleva realizando labores de concienciación entre los ciclistas y no ciclistas del país desde hace más de un año.