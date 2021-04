$!Ozoria llama a “rebelarse” contra la pobreza, humillación y miseria en que viven muchos

Manifestó que creer en el resucitado no significa resignarse a que Dios sea para siempre un Dios oculto, del que no podemos conocer su mirada, su ternura y sus abrazos y aseguró que ese Dios se encuentra encarnado en Jesús que el compañero de camino.

Reacción a criticas de las 7 palabras

Al término de la eucaristía los periodistas intentaron conversar con monseñor Ozoria, pero no quiso, en cambio convencieron al párroco de la Catedral, Nelson Clark, y les preguntaron sobre el pronunciamiento del sacerdote Arsenio Ferreira, en el sermón de las 7 Palabras que acusó a comunicadores de chantajistas y extorsionistas.

El padre Clark aclaró que cada sacerdote prepara su palabra y que no necesariamente es lo que la iglesia ha programado para que se diga, sino que se trata de una reflexión personal, no de la Iglesia como institución.

“Ustedes tienen que saber e identificar cuándo habla la Iglesia y cuando habla una persona. Cuando uno hace una reflexión lo hace de manera personal, dice lo que piensa porque es una reflexión, no es que está programado lo que se va a decir”, planteó.

Ante la pregunta si la iglesia se desliga del pronunciamiento de ese sacerdote respondió: “No, no yo no he dicho eso, que cada sacerdote hace su reflexión personal y no se puede decir que esa es la posición de la iglesia...ustedes entonces no quieren la verdad, ustedes quieren que se diga lo que ustedes quieren que se diga”, indicó.