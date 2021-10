$!Padre de Leslie Rosado: “Que aparezcan realmente los culpables”

Su hija, Leslie Rosado , fue perseguida y ultimada por Disla Batista, quien se auxilió del motorista Castillo Novas para seguirla. Según el alistado, disparó contra la arquitecta de 36 años porque esta lo chocó cuando se trasladaba junto a su familia en una motocicleta y no se detuvo. Rosado viajaba en su yipeta con una hija de 15 años, quien resultó ilesa.

“Todo me lo ocultaba”

Días antes, en el sepelio de la joven, José Rosado reveló que Leslie “todo se lo ocultaba” y que tal vez si hubiese sido lo contrario las cosas fueran “diferentes”.

“Tantas mediocridades que había en su entorno y me lo ocultaba todo y a lo mejor si me lo dice muchas cosas hubiesen sido diferentes. No debiste irte, Leslie, de verdad”, se lamentaba.

Inmediatamente, dijo a sus familiares y amigos que le acompañaban en el adiós a su descendiente que si Leslie tenía “algo pendiente” con ellos, él se hacía “responsable solidario a todas las cosas. El video de las declaraciones del empresario durante la inhumación de la arquitecta fue publicada por Eduardo Sánchez, el Piro, de Somos Pueblo.