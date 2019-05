$!Panelistas dicen limpieza es vital para traer turismo

Panelistas consideran que para lograr una República Dominicana más limpia y atractiva al turismo debe haber una alianza entre la ciudadanía, el Estado y el sector privado que permita hacer los cambios y las inversiones para eliminar los 358 vertederos a cielo abierto y sacarles beneficios a los residuos sólidos.

Al participar en el panel: “Dominicana Limpia: Pacto de Estado por una Gestión Integral de los Residuos Sólidos”, que se realiza con motivo de la Semana del Reciclaje en la Liga Municipal Dominicana, varios de los expositores destacaron la importancia de que todos los dominicanos se involucren en el proceso de mejorar el medio ambiente.

Jorge Luis Bisonó (Georgi), coordinador de Dominicana Limpia, recordó que ese es un espacio de confluencia de diversas instituciones públicas y privadas, e informó que ha logrado capacitar más de 40,000 personas, se han colocado más de 200 puntos limpios en centros educativos, equipos pesados para el cierre técnico de vertederos y la entrega de más de 394 kits con herramientas menores en municipios.

Indicó que además de mejorar nuestro entorno, el propósito es crear el ambiente para atraer el turismo y llegar a la meta de los 10 millones de visitantes como se ha propuesto el gobierno y recordó que, si no se dan condiciones de limpieza, los extranjeros no vendrán a los hoteles y otros lugares a hacer turismo.

“Estamos contaminando nuestro país en zonas turísticas totalmente, tenemos Verón playas preciosa, bellísimas, pero tenemos lo más contaminante no un vertedero, sino un botadero y ahora con Dominicana Limpia estamos paliando esa forma de tratar la basura”, dijo Bisonó.

Por su lado Roberto Peguero, representante del Ministerio de Salud Pública, dijo que si no hay limpieza del país no se generará atractivo del país para convertirlo en un verdadero potencial para el turismo y que contribuya con el desarrollo nacional.

Johnny Jones, secretario general de la Liga Municipal Dominicana, insistió en la aprobación del ley de residuos sólidos que cursa en el Congreso Nacional. Manifestó que los cierres técnicos son un elemento importante en todo el proceso de mejorar el medio ambiente en el país.

Manifestó que hay que imitar los buenos ejemplos como Japón que cuando termina un partido en un centro deportivo no se deja basura porque cada ciudadano no deja nada de lo que llevó en el Estadio porque desde la escuela le enseñan a no tirar basura.

La representante, en el panel, del Ministerio e Medio Ambiente, Maribel Chalas, consideró que uno de los logros de Dominicana Limpia ha sido visibilizar el problema de los residuos sólidos en el país, poner el tema en el debate público.

“El segundo logro ha sido concitar el apoyo de la Presidencia de la República en la asignación de los fondos, porque sin dinero no se pueden hacer los cambios que se requieren, como lo rellenos sanitarios”, acotó.