$!Paralizan trabajos de asfaltado en el elevado de la 27 de febrero

El Ministerio de Obras Pública inició los trabajos de rehabilitación del elevado de la avenida 27 de febrero, pero están paralizados desde mediado de la semana pasada.

Las autoridades no han ofrecido explicación de por qué no se continuó con el trabajo en la importante vía que une al Distrito Nacional con el municipio Santo Domingo Este y la región Este. Diario Libre trató de conocer el motivo de la paralización, pero no fue posible conseguir la opinión del Ministerio de Obras Públicas.

Hace varios días que obreros de Obras Públicas comenzaron a retirar la capa asfáltica desde la subida del elevado, en dirección Oste-Este hasta unos 150 o 200 metros, pero el tramo fue reasfaltado y no continuaron los trabajos.

La parte que presenta mayor deterioro no ha sido tocada como son las juntas, donde se forman charcos, frente al colegio Don Bosco y la 30 de marzo, así como el deterioro de la capa asfáltica en las proximidades de la Duarte y a la bajada del elevado por el puente de peatonal ante de entrar a los puentes Juan Bosch y Juan Pablo Duarte.

El golpe constante de los neumáticos al caer en las hendiduras de las juntas no solo afecta a los vehículos, sino que incomoda a los conductores. Parte de la capa asfáltica en la mayor parte del elevado, en ambas direcciones están deteriorados.

Cuando llueve los tapones se incrementan debido a que en pleno elevado se forman charcos que no permiten el tránsito rápido por la vía.