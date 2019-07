$!“Paro por las Niñas” en Barahona, provincia que se manifestó contra el matrimonio infantil

“Las niñas no se casan” y “yo paro por las niñas” son algunos de los mensajes que exhibían las pancartas que simbolizaron el jueves el “Paro por las Niñas” convocado por Plan Internacional y otras organizaciones con el propósito de exigir a los congresistas dominicanos la eliminación del matrimonio infantil por considerar que atentan contra los derechos de niñas y adolescentes.

La concentración se llevó a cabo en la Plazoleta Duarte de Barahona, en donde se congregaron sectores educativos, deportivos, comunitarios y políticos en procura de que la pieza sea examinada por los legisladores, pues en la actualidad esos artículos permiten que las niñas menores de 18 años puedan decidir casarse o unirse en matrimonio con personas adultas.

El gerente regional de Plan Internacional, Jean Beltré, recordó que tristemente el 30 de mayo de 2017 la Cámara de Diputados aprobó la modificación del Código Civil, eliminando las excepciones para contraer matrimonio antes de los 18 años para ambos sexos, pero no alcanzó la categoría de ley debido que el Código también debía ser votado favorablemente por el Senado dentro de la legislatura que culminaba el 26 de julio de 2017 y este hemiciclo no lo hizo, por lo que perimió.

“¿Saben porque yo paro por las niñas? porque quiero niñas, no quiero esposas, quiero niñas que sueñen, niñas que jueguen, niñas que exploren su etapa de infancia; no quiero niñas embarazadas; maltratadas; casadas y no quiero niñas que sus proyectos de vidas sean tronchados”, sostuvo Beltré.