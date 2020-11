$!Pasajeros de Los Alcarrizos, apiñados y a 50 pesos

Su relato

“Las guaguas las están llenando de gente, nadie quiere quedarse y dicen que no van a dejar pasajeros y estamos viniendo hasta parados, las llenan completo y si uno reclama le dicen que se baje sino le conviene porque nadie le va a poner regla en su guagua, que pongamos reglas en nuestras casas. Están cobrando 50 pesos y las guaguas vienen completamente llenas, no hay ningún distanciamiento y muchas veces los cobradores ni siquiera tienen las mascarillas puestas, se la dejan en la barbilla y los choferes por igual.

El viernes vine en una guagua que el chofer no tenía mascarilla puesta. La 23 (ruta) la están llenando, principalmente la 23 es la que más llena sus guaguas, la pone full y la gente reclama que no pueden ponerla a RD$50 si la tienen llenas igual que antes, que la dejen normal a 35 y que la gente usa su mascarilla y ellos la tienen a 50, el que no da RD40 y RD$50 hasta el 9 (kilómetro) lo apean”.