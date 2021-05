Pasear perros: un lucrativo y amoroso negocio que cobra auge en el país

Un lucrativo negocio

Un arduo trabajo

Pasear perros es un trabajo agotador, que requiere buena hidratación y alimentación, pero tiene su gratificación económica y personal porque se hace un trabajo de amor a los animales.

“Te tiene que gustar porque tienes que mantener la higiene, tienes que recoger las heces de los perros, tiene que ensuciarte, yo siempre estoy hediondo a baba y a pelos y a perro y si a ti no te importa no te importa eso, está bien, a mí no me importa entrar a un banco así, por ejemplo, es más es buenísimo porque la gente se va”, dice en broma.

Rafael se dedica más al entrenamiento y les deja a sus parientes el paseo de los animales, aunque en muchas ocasiones también pasea porque encuentra divertidas las caminatas con “los angelitos”, como le llama a los perros de sus clientes.

Le ha ido tan bien que no está en sus planes volver a trabajar ingeniería mecánica pues los ingresos que recibe por entrenar y pasear perro supera el pago de muchas profesiones en el país.

Cuenta que, para ofrecer su servicio, además de amar a los animales y sentir pasión por ellos, tuvo que capacitarse, en una escuela para entrenadores de perros en Las Terrenas donde aprendió técnicas sobre la conducta animal y su cuido.

Paseadores como Rafael tienen que tener empatía con los animales y eso requiere tiempo, pero una vez logrado se acostumbran fácilmente y se vuelven amigos, los ven como la persona que los saca a los lugares que les gusta, no los agreden y hasta en su mundo crean el hábito de pasear a determinadas horas.

“Ellos te aman, literalmente, porque a un perro una de las cosas que más le gusta es caminar, pasear y él va a asociar a esa persona que lo lleva de paseo como su gran amigo y se acostumbran, ellos esperan sentado la hora en la que uno los va a buscar, aunque ellos no saben de hora”, dice.

Para pasear perros se requiere de espacios como acera ancha porque hay gente que teme pasarle por el lado a los animales y uno de las zonas de mayor dificultad para él es Piantini por las limitaciones de espacios a diferencia de Arroyo Hondo, Las Praderas, Bella Vista y Los Cacicazgos.