$!Peatonal Gasset es solo para publicidad oficial y privada

Enrique es un no vidente que utiliza con frecuencia la acera Este de la calle José Ortega y Gasset para ir a su trabajo en el Ministerio de Deportes. Es usuario del Metro, se queda en la estación Juan Ulises García Saleta y camina en medio del peligro constante.

Su cara tiene varias marcas de los frecuentes golpes que se da con la estructura metálica del abandonado puente peatonal que cruza la Gasset hasta la entrada del hospital Central. Teme cruzar por el lugar y en ocasiones espera que alguien lo ayude a cruzar por debajo del puente para evitar más golpes.

Es que con su bastón puede detectar los obstáculos en la acera, pero no así la estructura con una inclinación de un ángulo agudo en la base del puente con la que se pega en la cara. No solo él es víctima del problema, también otros no videntes del ministerio que caminan por el lugar.

Esa mole de hierro nunca se ha utilizado porque a pesar de que tiene más de 20 años, los trabajos no fueron concluidos por falta de coordinación entre dos instituciones oficiales como la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CDEEE) y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).

La Corporación Dominicana de Empresas Estatales colocó un letrero al subir los escalones con este texto: “Por favor no utilizar este puente ya que el mismo representa un peligro, debido a los cables que pasan ´por encima del mismo, pedimos excusas por las molestias atentamente CDEEE”.