$!Pequeños comerciantes del mercado de Dajabón piden se dejen entrar grupos de 10 compradores

La Asociación de Comerciantes Detallistas de Dajabón denunció el domingo que las ventas han bajado en más de un 50% desde que declararon el cierre del intercambio comercial que se realizaba con los ciudadanos haitianos los lunes y viernes de cada semana.



Fernando Díaz, presidente de la asociación de minoristas, informó que solo están trabajando para honrar algunos compromisos económicos, pero que los comerciantes al detalle están llamados a desaparecer si no cambia la situación en las próximas semanas.



"Entendemos que el Gobierno conjuntamente con las autoridades haitianas deberían buscar una forma, respetando los protocolos de salud pública, para que dejen pasar grupos de diez o 20 personas a comprarle a los comerciantes del mercado formal", precisó Díaz.



Indicó que del intercambio comercial no solo los detallistas se beneficiaban, sino decenas de transportistas en motonetas, motores y vehículos.



Dijo que las autoridades aduanales están dejando pasar patanas llenas de mercancías hacia Haití los martes y sábados de cada semana.



"Pero eso solo lo pueden hacer los grandes comerciantes, no los pequeños que somos los más", comentó Díaz.



Los mercados binacionales de los lunes y viernes de esta provincia eran visitados por miles de compradores de las diferentes regiones y provincias de República Dominicana, incluso residentes en el Distrito Nacional.