Peregrinos de El Seibo tienen un mes luchando y no han logrado su objetivo

“Nosotros estamos esperando ahora que con este censo de verdad de haga lo que debe. No dudamos del ministro José Ramón Peralta, no, pero hemos pasado tanto que el ministro tiene que entendernos porque este cubano tiene comprada la justicia de El Seíbo, a la Policía, a la guardia a todo el mundo. Ojalá que estemos equivocados, no dudamos de la comisión que designó el Presidente, pero por lo que vemos en la gente comisionada, tenemos nuestras dudas”, dijo.

Molina precisó que 212 casas fueron desalojadas de una manera “delincuencial” por orden del terrateniente Pedro Guillermo Barona, destruyendo dos millones de matas de cacaos paridera; 200,000 de aguacates, platanales y hasta proyectos de apicultura.

Recordó que el 10 de junio de 2018, el presidente Danilo Medina realizó una visita sorpresa a la comunidad La Culebra, de donde fueron desalojados y el propio mandatario preguntó si esos terrenos eran titulares, a lo que respondió afirmantemente el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Emilio Toribio Olivo.