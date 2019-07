$!Pobladores de San Luis exigen acceso a Circunvalación

Dicen cierran su único acceso

Los comunitarios alegan que no pueden tener acceso a la Autopista del Nordeste porque la empresa que construye la Circunvalación Santo Domingo les cerró la única vía que tenían para conectar con la carretera que comunica a Samaná. Expresaron que mucha gente tiene que ir a la ciudad a trabajar y a estudiar y ahora no encuentran cómo salir porque no tienen acceso a la Circunvalación.