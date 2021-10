$!Presidente Luis Abinader advierte a los dominicanos que no vayan a Haití

El presidente de la República, Luis Abinader, advirtió hoy a todos los dominicanos que no vayan a Haití debido a la inseguridad y la violencia que existe en el vecino país.

Abinader informó que han reforzado la seguridad en las zonas fronterizas a fin de evitar que la violencia que se vive en Haití pase a República Dominicana, pero insistió en que los dominicanos no deben pasar al otro lado de la isla.

“Le hemos advertido a los dominicanos que no vayan a Haití, que no vayan, que no hay seguridad”, enfatizó el mandatario.

El presidente habló sobre unos camioneros dominicanos que están retenidos en Haití y que , según dijo, están coordinando acciones desde la vía diplomática para lograr su regreso al territorio nacional.

Recordó además que desde su puesto en las Naciones Unidas, República Dominicana, ha demandado que se le dé acompañamiento internacional a Haití para manejar su crisis.