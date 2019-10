$!Primarias activan alquiler de vehículos a empresas del transporte

La celebración de primarias el domingo activó más de lo usual la contratación de autobuses, carros y motocicletas para transportar a los miles de ciudadanos que se desplazarán para ejercer su derecho al voto.

Las 22,000 unidades de la Central Nacional de Trabajadores del Transportes (CNTT) de Santiago han sido reservadas y algunas contratadas, no solo por los partidos que realizarán sus primarias, sino, además, por candidatos particulares con la finalidad de garantizar sus votos, informo Juan Marte, presidente de la entidad.

Recordó que solo en Santiago habrá más de 6,000 candidatos y cada uno está tratando de garantizarle el transporte a las personas que votarán por ellos.

“Todas están reservadas y contratadas. Es una competencia de quienes tienen más vehículos para llevar su gente a votar, todas las unidades están rentadas, los vehículos del concho, el transporte urbano, todo está comprometido”, aseguró.

En tanto que William Pérez Figuereo que más de 1,000 unidades, entre carros y guaguas han sido contratadas, además de 3,000 motoristas, principalmente del sector externo de Gonzalo, pero también del entorno e Leonel prometió rentar.

Aclaró que el servicio que cotidianamente se ofrece sigue funcionando con normalidad para no descuidar su compromiso con los clientes.

“La gente que se traslade debe recordar que son tres días máximo para retornar, si no tienen que pagar su pasaje después de los tres días. Vamos tener vehículos en cualquier lugar donde haya personas que quieran trasladarse”, dijo Pérez Figuereo.

Alfredo Pulinario (Cambita), presidente de la Central Nacional Movimiento Choferil del Transporte (Mochotran), dijo que la mayoría de los vehículos contratados son del grupo de Leonel Fernández y la “Fuerza del Pueblo”.

Precisó que tienen 28,000 unidades de guaguas y carros en todo el país que está preparados para levar a la gente no importa el campo que sea ni donde esté.

“Los transportistas no somos peledeístas, somos la fuerza del pueblo que apoyamos a Leonel porque ha sido el único que ha trabajado por el transporte”, sostuvo.

En el caso de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte(CONATRA) la demanda de autobuses no ha sido buena y todavía espera ser contratadas.

Antonio Marte, presidente de la entidad, explicó que se han contratado algunas unidades para los pueblos más cercanos de dos y tres, cuatro y 10 guaguas, pero para las rutas largas no.

“En rutas largas no hay guaguas contratadas, estamos esperando a mañana a ver que va a pasar, los autobuses los tenemos preparados pata cuando quieran, uno me llamó que quería dizque 100, pero los cuartos no han llegado”, informó.

Recordó que Conatra tiene más de 37,000 autobuses y carros y que están disponible, el 90% apto para viajar. Manifestó que quienes más guaguas han contratado son los peledeístas y que los perremeistas no han planteado la intención de contratarlo.