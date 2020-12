$!Primera dama: “No puedo dejar de llorar”

La primera dama, Raquel Arbaje, manifestó que no ha podido “dejar de llorar” luego de que se enteró de la muerte del fotógrafo Alex Villegas, a quien visitó un día antes a solicitud de este, que le había pedido ayuda y que lo fuera ver en el hospital.

“Amigos, anoche no pude dejar de llorar porque me entero por su hermano, que Alex Villegas; el joven quien me honró pidiéndole que le visitara, falleció. Sepa su familia, le escribí privado, que el Estado y está amiga está al servicio. Mi abrazo del alma”, publicó Arbaje en su cuenta de Twitter.

Villegas era miembro del Círculo de Reporteros Gráficos TV. Trabajó para Telemicro, canal 5, y en el programa Proceso.