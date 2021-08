“Procuramos la implementación de la ‘fotomulta’ como uno de los mecanismos de fiscalización”

El Gobierno implementará un sistema de fiscalización de control de circulación vial mediante el mecanismo de “fotomultas”, un sistema utilizado en otros países que sirve de prueba para sancionar a los violadores de la ley de tránsito. No se requiere la presencia física de agentes policiales, sino que se aplica mediante un sistema de cámaras instaladas en las vías públicas.

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (intrant), Rafael Arias, indicó que ya se está trabajando en ese proyecto por medio de la Dirección General de Alianzas Público Privadas y dijo estar seguro de que permitirá resolver el problema de los conductores incumplidores de la ley de tránsito. De hecho, en avenidas como la Abraham Lincoln ya hay cámaras instaladas para esos fines, pero todavía el proyecto no ha empezado.

Arias informó que se están buscando alternativas que permitan hacer la fiscalización adecuada sin medio presencial porque la fiscalización es una de las tareas más difíciles de implementar por el radio de acción que implica.

“Tal vez hoy uno se pueda ir en su semáforo en rojo y si nadie lo ve, pasa bien. Pero mañana, aunque nadie lo vea, recibirá una multa en su casa que diga que debe pagar tres salarios mínimos. Lo va a sentir, además la ley contempla acciones que obligan o tendrán consecuencias si no se paga la multa. Por ejemplo, no podrá sacar un seguro y por tanto no podrá circular, no podrá renovar la licencia ni podrá obtener el papel de buena conducta”.

Aseguró que con régimen de consecuencia como el pago de multas se podrá lograr que los ciudadanos aprendan a usar las vías con responsabilidad.

Arias recordó que el proceso de fiscalización de vehículos está a cargo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito (Digesett), pero el factor humano con que cuenta para hacer cumplir la ley es reducido, por lo que se apela al uso de la tecnología como manda la legislación en las acciones de fiscalización.