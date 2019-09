$!Prohíben siembra de arroz en el Cibao y Línea Noroeste por la sequía

El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olgo Fernández, informó esa institución en coordinación con el Ministerio de Agricultura dispusieron la prohibición de la siembra de arroz de invierno en varias provincias del Cibao Central y la Línea Noroeste como consecuencia de los bajos niveles de los embalses de donde se saca el agua para dicha producción.

Fernández subrayó que en esa situación están Hatillo, Rincón, Tavera que abarca Santiago, está Monción, y está la Línea Noroeste, específicamente Mao y Monte Cristi.

“Ya nosotros le enviamos un informe al ministro sobre el balance hídrico nacional y como debe programarse la siembra de invierno que comienza este mes y en la primera quincena de octubre para recolectarla en diciembre, y entendemos que esa siembra no tenemos agua garantizada y por lo tanto hay que prohibirla“, sostuvo el funcionario del sector agropecuario.

Se recuerda que hace justamente dos meses que se levantó la veda a la siembra de este producto tan consumido por los dominicanos por la seca que también afectó al país en los primeros meses del año.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´Agenda, Fernández aclaró que si no se dispone de agua para una cosecha no se puede poner al agricultor a coger un préstamo en el Banco Agrícola o en el sector privado, si no se cuenta con la capacidad para garantizar el riego del producto.