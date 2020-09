$!Propuesta de Andújar de trasladar Mercado de las Pulgas dejaría a más de 4,000 comerciantes fuera

El secretario general del Mercado de Pulgas Luis Lora, denunció que la propuesta realizada por el alcalde de Santo Domingo Oeste, José Andújar de trasladarlos hacia la Avenida seis de noviembre dejaría a más de 4000 comerciantes sin poder trabajar.

Afirmó que el alcalde planteó que tiene un censo de 700 vendedores, que lo había realizado en tres ocasiones cuando asumió la administración del ayuntamiento, y en ese entonces el Mercado de las Pulgas ya estaba cerrado.

Expresó que su oposición a ser trasladados a la autopista 6 de noviembre es por cuestiones de espacio, ya que el habla de trasladar 700 vendedores solamente.

“Él sabe que en 15,000 metros cuadrados no caben 3700 vendedores que tienen su puesto fijo ahí, además hay 1,300 más que trabajan de manera ambulante”, dijo Lora en el programa el Sol de los Sábado.

Reiteró que lo ideal tanto para los vendedores como par las autoridades es que los organicen de manera correcta en el 12 de Haina, donde tienen, más de 18 años laborando y donde tienen sus puntos comerciales.

“La única vez en la que dos alcaldes se han puesto de acuerdo era cuando usualmente Francisco Peña hacía sus rabietas y David Collado le decía que no, que nosotros no estábamos molestados ahí, porque ese terreno no lo estaban utilizando para nada”, afirmó.

Dijo que el gran verdugo de los comerciantes del Mercado de las Pulgas, aparte del alcalde de SDO José Andújar, es la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía porque el 65% de dicho mercado está en la demarcación del DN y ella nunca ha dicho nada a favor de ellos.

“Ella nos dice que no tiene que ver con eso cuando sabe que Roberto Salcedo nos puso ahí con un acuerdo de 30 años y luego pasaría a un patronato, entonces ahora dice que el encargado es Andújar y con eso está condenando a cientos de fabricantes de calzados, correas y zapatos que viven en su distrito a pasarle factura y que le dieron su voto”, manifestó Lora.

Afirmo que el alcalde los recibió en una primera reunión y les planteó que debían organizar el mercado en lo cual los comerciantes estuvieron totalmente de acuerdo, y también les dijo que realizaría un área peatonal de la Isabel Aguiar, en la parte de su demarcación, hasta el asilo de ancianos que cubre una parte del área de la ciudad de Santo Domingo.

Expresó que los problemas comenzaron en la segunda reunión que mantuvieron con el alcalde, “Para la próxima reunión que tuvimos con él nos plateo que había asumido unos compromisos con ciertos empresarios y que por eso debía trasladar el Mercado de las Pulgas y nosotros nos opusimos”.