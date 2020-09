$!Protestan en contra de la liberación de los fondos de pensiones

El movimiento popular Los Peregrinos de Moca realizó este jueves una marcha por un tramo de la carretera Ramón Cáceres, de Moca, para expresar su rechazo a que se apruebe el proyecto de ley que busca liberar el 30 por ciento de los fondos de pensiones.

Al hablar en representación de los manifestantes, José Miguel Balbuena (Papo), sostuvo que sería un error aprobar esa pieza creada, a su juicio, para desestabilizar la economía del país y el nuevo gobierno.

“A esa gente no les interesa la estabilidad, no les interesa que las nuevas autoridades lo hagan bien, no les interesa que el país se recupere”, declaró Balbuena.

El dirigente popular consideró que quienes promueven liberar los fondos de pensiones solo buscan notoriedad a costa de la calidad de vida de los dominicanos.