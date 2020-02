Pujals promete poner fin a la “vieja política” en la Alcadía del Distrito Nacional

En ese sentido, prometió, que de ser favorecido con el voto de los capitaleños, la basura será vista como una oportunidad por la ciudadanía, a la cual se le educará para vea los desperdicios como una oportunidad, no como un problema.

“Capitaleño esta noche has escuchado dos historias, la misma historia de la vieja política que nos pretende obligar a seguir por el mismo camino que en los últimos veinte años han generado políticas públicas que no han resuelto ni el problema de la movilidad, ni el problema de la seguridad ni el problema de los espacios públicos ni el problema de ver la basura como una oportunidad”, indicó.

Medidas para la seguridad

Regulación de los permisos para estaciones

“Lo que estamos planteando es recuperar esas competencias, recuperar las atribuciones y ejercer la autoridad y las regulaciones para que no vuelvan a repetirse las tragedias que con tantas frecuencias ocurren en el país explosiones de estaciones y pongan en riesgos la vida de las personas”, indicó.

En su participación en el debate, junto Carolina Mejía (Partido Revolucionario Moderno), Jhonny Ventura (Fuerza del Pueblo) Michael Miguel Holguín (Partido Verde Dominicano) y Domingo Contreras (Partido de la Liberación Dominicana), Pujals aseguró que revisará y actualizarán las ordenanzas municipales sobre planeamientos urbanos que datan de la época de Trujillo y que no están acordes con una ciudad para las personas y con los nuevos tiempos del Gran Santo Domingo.

Tema de la transparencia que lo llevó a enfrentarse con Carolina

Pujals replicó “lo primero es que el contrato del PNUD es un contrato ilegal y Finjus, con todo el respeto y todo el cariño que le podamos tener, no es un órgano público, quien tiene que verificar si usted es transparente o no es el Sigma o es la Cámara de Cuentas que dicho sea de paso no ha revisado una sola auditoría de esto”, agregó.

Citó que el alcalde dispone de diez millones de pesos anualmente para becas y viajes que no están transparentados, además de gastar 300 millones de pesos del presupuesto “en botellas que no están soportados por personas que reciben ese dinero”.

En se sentido, dice trabajaría para que la mayoría de los proyectos se hagan a través de fideicomisos proque “en la medida que comencemos a especializar muchos de los proyectos en movilidad, en basura, en temas de espacios públicos generamos transparencias y evitamos la discrecionalidad con que hasta ahora han operado en los fondos públicos”.