$!RD entre los países afectados por COVID-19 que recibirán fondos de Fundación PepsiCo

En respuesta a la pandemia mundial de COVID-19, la Fundación PepsiCo anunció una estrategia regional de ayuda de emergencia para Latinoamérica, la cual incluye una donación de US$6.5 millones para apoyar el acceso a alimentos nutritivos a comunidades vulnerables en 12 países, incluido República Dominicana.

A través de un comunicado de prensa, la compañía informó, además, su compromiso de apoyar a sus colaboradores durante estos tiempos difíciles.

La Fundación PepsiCo, el brazo filantrópico de la compañía, se unirá a las organizaciones no gubernamentales (ONGs) The Global FoodBanking Network (GFN), Save the Children (STC- México) y Un Kilo de Ayuda (México) para llegar a grupos de ciudadanos de alto riesgo, particularmente en términos de seguridad alimentaria en México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, Guatemala y República Dominicana.

La donación fortalecerá las capacidades de las instituciones locales para atender a las poblaciones afectadas, y así brindar la nutrición que se necesita con urgencia ante los desafíos planteados por la pandemia, como el cierre de escuelas y las dificultades logísticas creadas por las medidas de distanciamiento social, señaló el organismo.