$!Realizarán vista pública sobre normativa que regulará edificaciones

El Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) en cumplimiento con las disposiciones de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, de fecha 16 de junio del año 2007, y de la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública pone a disposición de la ciudadanía la propuesta de modificación de la Resolución No. 85/09, sobre la Zonificación Indicativa de Densidades de la Circunscripción número 1.

La denominada Zonificación Indicativa sobre Densidades busca regular el uso de suelo, altura de las edificaciones, retiro a linderos, estacionamientos y las secciones de aceras y otros elementos en la Circunscripción Número Uno.

La vista pública sobre esta propuesta se celebrará este martes 4 de febrero de 2020, a las 10:00 de la mañana, en el salón de sesiones del Consejo de Regidores Emilio Rodríguez Demorizi, ubicado en la segunda planta del Ayuntamiento del Distrito Nacional, en la calle Fray Cipriano de Utrera, en el Centro de los Héroes del Distrito Nacional.

Para remitir sus comentarios debe enviar un correo a consulta.publica@adn.gob.do con sus comentarios , justificación y propuesta, o también puede depositar una comunicación en la sede del ayuntamiento.