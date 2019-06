$!Recuerdan a los héroes nacionales Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza

La Comisión Permanente de Efemérides Patrias y la Fundación 30 de mayo depositaron una ofrenda floral en el monumento que se ha erigido en honor a los mismos, al conmemorarse este 4 de junio, el 58 aniversario del asesinato de los héroes nacionales Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza.



Manuel Tejeda, hijo del también héroe Huáscar Tejeda, tuvo las palabras centrales, en nombre de la Fundación 30 de mayo, manifestó: “El legado que, en términos de dignidad, de honor, de lucha por la libertad, todos ellos nos dejaron, debe ser preservado por siempre en nuestra sociedad. Todos los hijos de la Patria deben entender, que a pesar de todas deficiencias de la democracia en que vivimos, nunca será peor que vivir en dictadura y el mejor homenaje que podemos hacer para quienes dieron su vida para que seamos libres, es fortalecer cada día más esa democracia, con nuestro accionar”.

En tanto, Isabel Rosario de La Maza, sobrina de Antonio de La Maza, abogó por la unidad en torno a la memoria de todos los combatientes que, de una forma u otra, tuvieron participación en el ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo, considerando que “todos los que participaron, sin importar si estuvieron o no presente en el momento de los hechos, deben ser recordados y honrada sus memorias siempre. No fueron dos, ni tres protagonistas. No fueron mártires, todos fueron y serán héroes nacionales”.



De su lado, Roberto García Díaz, nieto de Juan Tomás Díaz, hizo un llamado a todos los familiares y allegados de los héroes del 30 de mayo, así como a los medios de comunicación, a no permitir jamás que las acciones que dieron con la muerte de Trujillo, la valentía y el sacrifico de todos los héroes, no se olvidé jamás, “que no solo sea cada 4 de junio, que sea todos los días y que el 30 mayo se recuerde por siempre, como el día de la libertad en nuestro país. El pueblo no puede olvidar jamás lo que fue la dictadura de Trujillo, para nunca más vuelva nuestro país a vivir una época semejante”, sostuvo.