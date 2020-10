$!Regidores aclaran préstamos con Banreservas no compromete recursos de la Alcaldía

Regidores de los diferentes partidos aseguraron que en nada compromete las finanzas de la Alcaldía del Distrito Nacional la resolución 25-2020 que aprueba un plan de préstamos con el Banco de Reservas para los ediles que lo deseen.

Explicaron que cada cuota es descontada del sueldo de los regidores cada mes, por lo que la Alcaldía no tiene que pagar nada y manifestaron que se utiliza el aval del ayuntamiento para que los descuentos se hagan por nómina.

El presidente del Concejo de Regidores, Víctor Ogando; la vocera del Partido Revolucionario Moderno, Leonor Lantigua y el del Partido de la Liberación Dominicana Francisco Regalado aclararon que ese tipo de préstamos se hace desde 2002.

Ogando dijo que la diferencia que existe entre se tipo de préstamos y el que haga un regidor por su cuenta directamente con el banco es la facilidad crediticia porque el banco les ofrece una tasa menor que si fuera personal.

Aclaró que esa tasa preferencial no solo se les facilita a los regidores, sino también a los legisladores, funcionarios y a otros servidores del Estado. Sobre la pregunta que algunas personas se hacen de por qué la Alcaldía figura en la resolución como “garante solidario”, dijo que es un requisito del banco, pero que no tiene nada que ver la obligación del pago del préstamo porque el beneficiario es el regidor o empleado.

Elizabeth Mateo, directora de comunicación de la Alcaldía, consideró que hay interés en distorsionar el contenido de la resolución 25-2020, pero afirmó que no han hecho nada ilegal y que igual hacen otras instituciones como los diputados, funcionarios del Estado, los bomberos y otros.

“El banco lo que requiere es utilizar institución como garante solidario, pero no quiere decir que la institución va a erogar los fondos, es garantía solidaria porque es la institución que tiene que garantizar frente al banco que ese descuento se hará de la nómina, quien le garantiza el descuento no es el empleado, sino la institución que maneja la nómina, es garante solidaria con la n, no con el presupuesto”, afirmó.

Francisco Regalado, vocero del Partido de la Liberación Dominicana, señaló que cada cuatro años el se les da esa facilidad de préstamo y aclaró que se trata de un acuerdo interinstitucional que no contempla poner en garantiza los ingresos de la Alcaldía.