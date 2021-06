Regidores, ambientalista y comunitarios rechazan planta para residuos en Villa Liberación

La opinión de un ambinetalista

De León, al hacer un descenso al lugar dijo: “Yo pienso que por suerte, todavía no se ha tomado la decisión, que lo correcto es que el alcalde Manuel Jiménez, de probada sensibilidad ambientalista y ecologista, pues retire este proyecto de esta zona para que por lo menos el ayuntamiento de Santo Domingo este no sea una amenaza al río Ozama”, dijo.

El experto medioambiental recordó que río Ozama no solo está amenazado por la intención de instalar una recicladora o rellenos sanitarios, sino, además, por dos barcazas y la posibilidad de que se construya una presa de cola en la cuenca alta y un proyecto para la exploración y explotación de pozos de hidrocarburos, de gas y de petróleo.

“Esta es una zona protegida, es inapropiado por completo. Creo que el construir un relleno sanitario o una recicladora en este lugar, es uno de los atentados al río Ozama que está muy amenazado por la población, que ni siquiera debía estar ahí, es verdad lo que se quiere instalar está muy cerca de la población, que no debía haber aquí, debía estar protegido porque este el río más importante del país”.

Enrique de León, ambientalista y dirigente del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, no ve factible la construcción de ningún proyecto en esa zona que tenga que ver con residuos sólidos porque es una zona sensible y muy importante para la sanidad y vida del Ozama.

Regidores hacen descenso al lugar

“Se han hecho vistas públicas que son un fracaso, hemos pedidos documentaciones que supuestamente los dicen que tienen, pero no nos las han suministrado, al final este proyecto ha querido caminar, antes de gatear”.

Para la también regidora Isabel Pérez dijo que cada uno de los proyectos que se hagan en el municipio es su deber fiscalizarlos y en este caso no cumple con los requisitos de ley.

“Lo que nos estamos oponiendo es que no sea en este lugar, el cual estamos viendo ahora, esto está dentro de los humedales del río Ozama, el municipio necesita un relleno sanitario, pero no en este lugar”, precisó.

De su lado, Walkiria Medina, regidora del bloque del Partido de la Liberación Dominicana, aclaró que no se oponen a que el municipio tenga un relleno sanitario o una planta procesadora de residuos sólidos.

Su colega Tailuma Calderón, regidora de la circunscripción donde se pretende construir la planta procesadora, dijo que la zona no cumple con los requisitos para la instalación de ese tipo de establecimiento porque además de la cercanía con el río es parte del casco urbano de Santo Domingo Este.

“El alcalde Manuel Jiménez está pidiendo la autorización de uso de suelo de un proyecto que nosotros no conocemos, ni que él haya presentado ante el Concejo de Regidores. Le queremos decir que queremos el mejor proyecto posible porque todos estamos comprometidos con la mejora en la recogida de los desechos sólidos, pero si le vamos a buscar una solución tiene que ser entre todos y no sabemos tampoco por qué tiene que ser ubicado específicamente en este espacio”.

Explicó que lo que se les hizo a los regidores fue una simple presentación, pero no les han entregado un proyecto pormenorizado, razón por la cual rechazan la aprobación de la manera que quiere la Alcaldía Manuel Jiménez sin referir el monto del presupuesto, sin un estudio de impacto ambiental.

Los regidores Wánder García, Tailuma Calderón Walkiria Medina e Isabel Pérez también hicieron un descenso al lugar indicado para la instalación de la planta y deplora que como fiscalidades del municipio no se les ha dado a conocer el proyecto, por lo que no pueden aprobar algo que desconocen.

Los comunitarios

“Aquí somos ocho juntas de vecinos y el (Manuel Jiménez) no se ha reunido con ningunos de nosotros excepto con uno que mandó a buscar y nosotros somos sus representantes cada comunidad, porque cuando en la comunidad hay un problema, nosotros somos los que resolvemos.

“Además el hedor no se va aguantar, las moscas, las calles, todo será destruido, la flora y la fauna de la zona. De aquí salen todos los afluentes que alimentan el Ozama, con más de 10 ríos subterráneos”.

La posición de la Alcadía

El vocero de la Alcaldía, Jhonatan Liriano, hablando a nombre de Jiménez explicó que las soluciones al problema de los residuos sólidos que se están creando desde la Dirección de los Programas Especiales de la Presidencia (PROPEEP) son grandes plantas para reciclar impulsados por el gobierno central.

Indicó que la Alcaldía ha visto el interés del mandatario como una oportunidad para buscar una solución definitiva al problema, no lo han solucionado ninguno de los antecesores de Manuel Jiménez.

Precisó que los técnicos de la Alcaldía están identificando lugares donde se pueda hacer la planta procesadora que será cerrada y no será un vertedero a cielo abierto y que en este caso el río estará a más de mil metros de la planta.

“La Alcaldía no tiene preferencia con ningún lugar, el proyecto se hará donde diga el Ministerio de medio Ambiente, donde diga la Academia de Ciencia, ese es el principal mensaje del alcalde, no es una propuesta del alcalde hacerla en un lugar u otro, se hará en el lugar donde no tenga impacto negativo”.