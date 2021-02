$!Regidores de Santo Domingo Este son los que mejores salarios tienen

La discrepancia aumentó y hasta los propios regidores del partido que llevó al alcalde Manuel Jiménez, el Revolucionario Moderno, lo objetan, primero alegando que el proyecto para tratar la posible licitación para la rescisión de contratos con las compañías recolectoras de basura, no estaba sustentado y por eso no se le dio prioridad en la orden del día de la antepenúltima sesión, enviándolo a una comisión que lo estudia y rinda un informe se lo propuesto.

“Los regidores hemos apoyado al alcalde, cuando iniciamos esta gestión lo primero que se hizo fue la aprobación del estado de urgencia con las iniciativas que él (el alcalde) ahora, el pasado 20 de enero, solicitó la urgencia para lo de la basura, pero no tenía soporte y lo que se hizo fue enviarlo a comisión, el tema no es obstáculos de los regidores”.

Parte de los ediles alegan gastos no contabilizados en el sueldo de las ayudas que ofrecen a los munícipes como compra de utensilios para el hogar, recetas médicas, servicios funerales y apoyo en diversas áreas como el deporte, la salud, la cultura y otros.

Aunque para mucha gente el sueldo de los ediles del municipio más poblado y grande del país es elevado, para los regidores no, pues alegan que lo que reciben “limpios”, es decir una vez pagados los impuestos, es RD$168,000 y a eso hay que agregarles el pago de préstamos de hasta RD$5,000,000 que tomaron para la campaña y otros gastos, por lo que en algunos casos, lo que reciben cada mes es entre RD$56,000 y RD$63,000.

La productividad

El Concejo de Regidores de Santo Domingo Este ha sido uno de los más productivos del país porque a pesar de que en el 2020 inició la pandemia del coronavirus que paralizó casi todo el país, se realizaron 20 sesiones y fueron aprobada 41 resoluciones y cuatro ordenanzas.

En ocasiones se han celebrado hasta tres sesiones extraordinarias por mes, y de acuerdo con algunos regidores, la mayoría de esas iniciativas provenían de la administración de Jiménez. Solo en el mes de enero de 2021 no hubo sesión, en parte porque varios de los regidores se contagiaron de coronavirus porque todas las sesiones se han hecho presenciales.

El regidor del PLD Winston Báez destaca la labor realizada durante el 2020 y aclara que quizás no revisten mucha importancia que se requiere porque por lo general se trata de designación de nombres de calles, distinciones munícipes, pero que hay una serie de incisivas que está semiparalizadas.

“Este año no ha sido tan productivo como el anterior porque la agenda pasada hay un caso que todos los conocen, que fue el famoso reglamento para un asunto de una dieta. En el acta aquí consta que Winston Báez no voté por eso porque no estoy de acuerdo con eso porque viola el artículo 140 de nuestra Constitución”.

De acuerdo con el presidente de los concejales, Franklin Marte, el 2020 fue muy productivo porque se crearon delegaciones y direcciones como las de juventud, deporte, cultura y otras iniciativas tanto de la administración como de los sus compañeros.

“El 2020 fue un año productivo, claro con todos los problemas que tiene el mundo, no nos hemos parado de trabajar dentro del momento que vivimos, ahora tenemos como reto el saber llevar una convivencia entre las dos alas para que las cosas funciones el municipio espera por nosotros”, sostuvo.

El alcalde Manuel Jiménez está confiado en que habrá entendimiento entre la administración y los concejales.

“La idea es que os integremos todos al trabajo y a salvar la ciudad de la basura. El único tema que todavía nosotros no hemos podido avanzar es la basura porque lo que sabemos que la basura no es municipal, pero eso va mejorando, la relación con los regidores también”.