$!Regidores del DN concedieron poder a Carolina Mejía para emprender acciones contra negocios en el Mirador Sur

El concejo de regidores del Distrito Nacional concedió a la alcaldesa Carolina Mejía poderes “tan amplio y suficiente como en derecho fuere necesario” para que emprenda todas las acciones legales para la recuperación de los locales comerciales ubicados en el parque Mirador Sur.

La decisión está contenida en la resolución 9/2021 del 22 de abril de 2021 e incluye a los locales comerciales en la avenida Anacaona esquina avenida Núñez de Cáceres No. 123 administrados por las razones sociales The Garden, Anacaona Gardens S.A. y Asadero del Parque Bar y Karaoke.

La resolución señalada habilita a la alcaldesa del Distrito Nacional a iniciar el proceso de desalojo, demanda en la justicia, solicitar el auxilio de la fuerza pública, arribar a acuerdos o realizar cualquier acción conforme las mejores prácticas de derecho a fin de dar cumplimiento al poder que la resolución otorga.

La resolución sostiene que los locales comerciales ubicados en el parque Mirador Sur, en la avenida Anacaona, esquina Ave. Núñez de Cáceres No. 123, Santo Domingo son bienes de uso público los cuales fueron arrendados por un periodo determina por la Alcaldía del Distrito Nacional a unas entidades privadas para su explotación conforme dispone la norma municipal, contrataciones que a la fecha se encuentra ventajosamente vencidas cuyos ocupantes no han obtemperado a su desocupación, no obstante, los requerimientos por parte de la Alcaldía del Distrito Nacional.