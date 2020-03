Restringen entradas y salidas a San Francisco de Macorís

Las entradas y salidas de este municipio están restringidas por militares y policías desde las primeras horas de este viernes.

Los miembros de los cuerpos armados están apostados en las entradas y salidas y solo dejan pasar los camiones con alimentos, medicinas y personal autorizado.

La decisión fue tomada luego del aumento de los casos de contagiados y muertos a causa de la pandemia del coronavirus en la provincia Duarte, principalmente, en el municipio cabecera.

Diario Libre tuvo acceso a imágenes y conversaciones de pobladores que informan sobre las restricciones para salir a la calle.

"Ya desde las seis y media de la mañana de hoy las calles estaban llenas de militares. Ayer estuvieron agarrando a los que iban para Boba, que creen que es vacacionando que están y creen que esto es un relajo. No hay entrada ni salida. Los que estamos aquí no podemos movernos para allá abajo y los que están allá abajo no pueden venir para acá; o sea cero tránsito", dijo una residente en San Francisco que no quiso ser identificada.

Informó que antes la gente no estaba acatando las medidas anunciadas por el Gobierno.

Dijo que desde ayer policías buscan los casos sospechosos y son conducidos a un edificio que construyó el gobierno.

Otro ciudadano confirmó que todas las salidas del municipio hacia Santo Domingo, Salcedo y otros lugares están bloqueadas por militares y policías, pero que en algunos casos hay flexibilidad.