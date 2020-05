Sánchez Cárdenas: como "ciudadanos debemos procurar el uso de mascarillas"

El ministro de Salud Pública informó que en una responsabilidad de todos como ciudadanos procurar el uso de mascarillas para fines de protección, y que de igual forma las empresas deben de asumir su rol proveyendo a sus trabajadores de estas.

Durante su reporte diario sobre la actualización del coronavirus en el país, Sánchez Cárdenas destacó que el gobierno ha estado distribuyendo una cantidad significativa de las mascarillas a la población.

“El gobierno ha activado mecanismos de producción que se están ejecutando en diferentes comunidades del país, las cuales están siendo confeccionadas localmente” aseguró el ministro.

El intendente reiteró que todos los ciudadanos deben proveerse de mascarillas.

“Lo que he observado en las comunidades y los barrios que estoy visitando, me ha demostrado que la población ha colaborado masivamente con el uso de sus mascarillas, me refiero a la mayoría, no a mucha gente imprudente que hace caso omiso de las recomendaciones que se han hecho”, agregó.

El ministro informó que ha observado en la población en general que han estado escuchando y siguiendo la medidas y recomendaciones a modo de control sobre la prevención del COVID-19.

El uso de mascarilla es obligatorio en todos los establecimientos públicos y privados, forma parte de las medidas fundamentales en la prevención del COVID-19 es una de las recomendaciones que el Ministerio de Salud Pública ha hecho a la población.