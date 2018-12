$!Se inicia operativo “Navidad Segura”

SANTO DOMINGO. Con un llamado a la ciudadanía a la prudencia y a hacer su parte, inició ayer la primera fase del operativo “Navidad Segura, Un pacto por la Vida 2018-2019”, en la que intervienen 22 instituciones oficiales.

Alrededor de 39,233 personas fueron despachados a todo el país con sus equipos de trabajo para asistir a la población en esta primera etapa del operativo que se inicia hoy concluye el 25 a las 6:00 de la tarde y la segunda fase será iniciada el domingo 30, a la 2:00 de la tarde, hasta el 1 de enero de 2019 a las 6:00 de la tarde.

La directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Claudia Franchesca de los Santos, dijo que toda la estructura del Estado estará en las calles cuidando, pero que se necesita que todos los ciudadanos cumplan con su parte.

“Este gran esfuerzo que hacemos como instituciones no tendrá ningún resultado si nuestros ciudadanos no hacen su parte con la prudencia, respetando las norma de tránsito establecidas y respetando las instrucciones que les dan cada una estas instituciones que se encuentran aquí”, sostuvo.

Recordó que desde ayer y hasta y hasta el 25 de diciembre no deberá transitar lo vehículos pesados por las calles y carreteras, excepto los que esté autorizados y advirtió que los demás serán incautados.

De su lado el general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias(COE), dijo que habrá 1,831 puestos de socorro en las diferentes autopistas y carreteras del país, 139 ambulancias, tres helicópteros, 95 unidades de respuesta inmediata, 33 talleres móviles para asistir a los viajeros y 9 centro de mandos regionales, entre otras facilidades.

“Buscamos prevenir tres variables de vital importancia: la prevención e intoxicación por alimentos, intoxicación por alcohol y sobre todo la variable que más fatalidades nos dejan en estos operativos que son los accidentes de tránsito solo nos resta pedirle la colaboración de la población”.

En el acto de presentación de las unidades estuvieron presentes el ministro de Defensa, Rubén Paulino Sem, comandante del Ejercido, Estanislao Gonell Regalado, el director de la Policía Ney Aldrín Bautista Almonte, el director del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez, la directora del INTRANT, Claudia Franchesca de los Santos, lo directores del CESTUR, de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, de la DIGESETT, entre otros.

Director policial

El director de la Policía, Ney Aldrín Bautista, informó que la población debe contribuir con unas navidades más tranquilas, observando las recomendaciones de las instituciones que encabezan el operativo “Navidad Segura, Un pacto por la Vida 2018-2019”.

Explicó que el sábado comenzaron a presionar en las calles y carreteras desde las seis de la tarde y fueron fiscalizadas 600 personas y dejaron detenidos más de 106 vehículos que transitaban si luces y afirmó que les serán devueltos a sus propietarios en enero del próximo año.

“Nosotros vamos con toda la energía para enfrentar a toda la gente que lo que anda es quitándole la vida a los demás en las calles...algunas veces yo me acuesto a las doce y media y tengo un muerto en una riña y cuando me despierto a la cinco, que me llama el operador, tengo 9 muertos más, de accidentes de tránsito”, dijo el director policial.