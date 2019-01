$!Seguridad privada, un servicio costoso y muy demandado

SANTO DOMINGO. Los constantes robos de que son víctimas los productores agropecuarios de la zona norte del país los tienen al borde de la desesperación, al punto de plantearse la conformación de su propia patrulla armada para que los proteja, ante la ineficiencia de los organismo de seguridad del Estado en darles la protección que requieren.

“Me siento desprotegido, abandonado. Me pregunto si valió la pena mi lucha...”

Desconcertado, Ambiorix Cabrera, presidente de la Asociación de Pequeños Productores Avícolas de Moca y Licey al Medio (Aproamoli) expone las razones por las que pensó en formar su propia seguridad, una idea que, si bien es cada vez más común entre los dominicanos, resulta costosa para muchos ciudadanos.

En el país la tasa de robos supera los 57 casos por cada 100,000 habitantes y sólo en los primeros seis meses del año pasado se presentaron 13,013 denuncias de robo de bienes personales, el 55% de estos casos, mediante violencia, según datos estadísticos del Observatorio de Seguridad Ciudadana.

“He presidido la asociación de medianos y pequeños productores por los últimos 22 años y pensé que no habría problema que no le diera el frente, pero estoy frente a uno que no encuentro qué hacer”.

En tono de lamento, Cabrera, expresa sus frustraciones ante un problema de robo y delincuencia que le ha costado millones de pesos en pérdida monetarias. Las morales y físicas son incalculables para este productor que en su finca ha sufrido el susto de que personas fuertemente armadas entren a robar, disparen, desarmen o hagan correr despavorida a la seguridad privada que tiene contratada.

A Cabrera los ladrones les llevaron 22 cerdos de su granja recientemente y, 92 a otro productor vecino.