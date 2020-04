$!Señora del sector San Carlos narra lo difícil de vivir en tiempo de coronavirus

El distanciamiento social es un poco difícil para su familia, pues viven cinco personas en la casa y, al tener una adolescente, se tienen varias discusiones al día porque la joven no se quiere quedar trancada y desea salir, lo cual no se le permite.

Es una mujer de creencias cristianas y destaca que todos los días realiza unas plegarias al Altísimo para que no los desampare y los ayude a conseguir algo para comer. Aunque es beneficiaria del programa “Quédate en Casa”, que ha implementado el Gobierno durante el tiempo que dure el estado de emergencia, Ana Rita destaca que aun así la ayuda a veces no resulta suficiente para ella, sus nietas y su esposo.

“Tengo tres hijas que me comparten de lo que consiguen y me dicen siempre que no salga, que de lo que piquen ellas me van a dar”, dijo.

Ana Rita explica que el camión de ayuda del “Plan Social” ha pasado en dos ocasiones y que la primera vez que llegó al sector cuando arribaba a su casa se terminaron las raciones, y en la segunda ocasión se tuvieron que devolver porque las personas se arremolinaron en el camión y ellos decidieron irse.

“Las personas de sus casa no pueden estar a las 12:00 am en la calle, eso no lo deben dar tan de noche”, es lo que el esposo de Ana Rita, Elpidio Núñez, de 70 años, dice sobre la manera de repartir las ayudas del Plan Social. Destaca no estar de acuerdo con que estas raciones se repartan de noche porque a la hora que el camión llega la mayoría de las personas ya están dormidas.