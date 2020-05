Sequía mantiene en estado crítico el acueducto Barrera de Salinidad

Las compuertas que son utilizadas para represar el agua y succionar el agua que van a las plantas depuradoras están muy por debajo de su nivel, incluso el agua no alcanza para el vertido natural del río por encima de la barrera.

Desde que empezó a operar el Acueducto Barrera de Salinidad, en 2004, su sistema de toma no había registrado una escasez de agua como la actual.

Medidas para aliviar la situación

Si el río Ozama registra una disminución sustancial en su caudal, el Yabacao está en peores condiciones. Su nivel de agua no permite la correntía de un río y sus aguas parecen no moverse, están estáticas como en los lagos.

Montás informó que, ante la situación, que solo puede resolverse si llueve en la cuenca del río Ozama y sus afluentes, se preparó un plan de abastecimiento de agua a los pobladores con 70 camiones cisterna que reparten el líquido de manera gratuita, pero muchos aseguran que hasta sus sectores no llegan los camiones.

La situación en las zonas afectadas

Vecinos denuncian que se ven en la obligación de tener que comprar camiones de agua para las ciernas a RD1,000 y RD$1,200 pesos, lo que afecta el bajo presupuesto que tienen.

Lucrecia Saldívar, una ama de casa de Brisas del Este, dijo entender la situación de la escasez de agua por la sequía, pero considera que algo hay que hacer porque con la epidemia del coronavirus que requiere de mucha higiene, el agua es esencial.

“¿Cómo se lava uno las manos, como se baña si no hay agua si no hay agua?, hay que buscarle una solución a esto porque si no nos mata el coronavirus, nos mata la falta de agua”, indicó.

Mientras Ramón Tejada consideró que si es verdad que la CAASD está enviando agua a los barrios donde no llega el líquido por las tuberías, deberían organizar la programación mejor.

“Yo no dudo que estén llevando agua a la gente, ahora por aquí yo nunca veo esos camiones, yo tuve que pagar mil doscientos peros por un camioncito de agua y dentro de trece o quince días tengo que comprar otro”, dijo Tejada residente en el Reparto Los Tres Ojos.

La exhortación de las autoridades es ahorrar agua, hacer un uso consciente del líquido a fin de que sean aprovechadas hasta que Dios y la naturaleza permitan las lluvias que en mayo se registran en el país.