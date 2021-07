Sigue sin resultados la búsqueda de niño arrastrado por cañada en Los Peralejos

Continúa la búsqueda del cuerpo del niño Greimy Alexander Suriel, que el pasado domingo fue arrastrado por la cañada “La 30” en el barrio Los Ángeles en el sector Los Peralejos del Distrito Nacional.

Diversas instituciones dirigidas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) laboran hasta entrada la noche en busca del cuerpo del menor de 9 años.

Este miércoles concluyó el trabajo de limpieza del tramo de la cañada cercano a donde desapareció el niño y el personal con sus equipos, incluida un retroexcavadora facilitada por la empresa Trans Diesel del Caribe, fueron movida al otro lado de una alcantarilla donde se presume pudiera estar el cadáver.

Se inició un proceso de succión de las aguas para determinar si el cuerpo está atrapado dentro de la alcantarilla que cruza la avenida Monumental.

El subdirector y jefe de operaciones del COE, Erwind Olivares Luciano, informó que se ha trabajado en una obra hidráulica de la cañada haciéndole un dique donde el agua estaba represaba y sacada con equipos de succión.

“Nosotros hemos venido descartando diferentes áreas, cuando tenemos un proceso de operación de este tipo, no podemos descartar ninguna posibilidad, en la mañana de hoy volvimos y comenzamos desde el mismo lugar de donde el niño desapareció y hay que continuar haciendo hasta que se descarte toda posibilidad de hallazgo”, dijo.

Indicó que para ubicar el cuerpo del menor se da una combinación fatal que son: basura con palos vidrios, tierra, animales muertos y mucha agua y eso dificulta la labor, pero que la búsqueda se ha extendido cañada abajo y afirmó que dedicarán el tiempo que sea necesario hasta encontrar el cuerpo porque cuentan con el personal y los equipos necesarios.

El personal de búsqueda y apoyo fue aumentado por parte del COE y la Defensa Civil en 275 personas, aparte de las brigadas de la Alcaldía, del Ejército, la Policía, Obras Públicas y otras instituciones.

Junior Jesús Ruiz es vecino del niño desaparecido y fue testigo del momento en que las aguas lo arrastraron. Dijo que le extrañó que el niño saliera a la calle a bañarse ese día porque sus padres no lo dejaban salir, pero que cuando las cosas van a pasar no hay manera de evitarlas.

“El niño era muy tranquilo, no salía de sus casas, no los encontramos raro que saliera a bañarse a la calle porque no salía de su casa, por eso nos encontramos raro que él saliera con su hermana. Era un niño muy tranquilo, respetuoso, respetaba a todo el mundo”, indicó.

Por su lado, el pastor Adolfo Mateo, vocero de los padres del menor, destacó el esfuerzo que están haciendo las autoridades para localizar el cuerpo que hasta han trabajado hasta las 9:00 de la noche, así como la integración de la comunidad a la búsqueda.

Confió en que las próximas horas sea hallado el cadáver para darle cristiana sepultura y termine la incertidumbre en que están los familiares y la comunidad.