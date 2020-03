$!Sindicalistas dicen son choferes piratas que violan medidas

Tres dirigentes choferiles acusaron a los denominados carros “piratas” de transportar pasajeros violando normas establecidas por las autoridades ante la pandemia del COVID-19.

Antonio Marte, presidente de la Confederaciòn Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), informó que dieron instrucciones a sus afiliados para que solo transporten un pasajero en el asiento de adelante y dos en el asiento trasero y que eso se está cumpliendo en las rutas del Distriro Nacional y Santiago.

Aclaró que el transporte interurbano de esa entidad está suspendido en su totalidad. “Hay un millón y medio de choferes piratas que nadie los regula y esos son los que están haciendo su agosto, incluso cobran pasajes altísimos como reclamando 500 pesos para llevar una persona a Santiago”, indicó.

Consideró que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) es el que debe evitar que se violen las normas de transporte establecidas ante la situación del coronavirus.

Por su lado, Alfredo Pulinario Linares (Cambita), presidente del Consorcio de Transporte Mochotran, dijo que hay 129 compañías de carros y guaguas y quienes montan más personas de las debidas en sus unidades son desaprensivos, muchos de ellos extranjeros que no están organizados.

Aclaró que los choferes de Mochotran no montán cuatro ni cinco pasajeros en sus unidades porque así fueron instruidos. “Yo no entiendo por qué la Policía no los para e impide eso, nosotros solo montamos tres en los carros, pero aparte de eso, no hay casi pasajeros, los choferes salen a la calle y no se llevan ni el sustento de cada día porque no hay gente para transportar”, dijo.