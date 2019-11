$!Sociedad de Arquitectos: El Mirador del Sur es un lugar sagrado

Los espacios verdes del Mirador del sur, intervienen no sólo en producir oxígeno, proteger de los ruidos, regularizar la humedad, y servir de áreas de esparcimiento y de deportes a la comunidad, sino que la historia urbana los ha convertido en un símbolo, y es una zona sagrada de la ciudad, por lo que tocar, cercenar, dividir, o lesionar algunos de estos espacios, no solo sería imperdonable, sino que se convertiría en un crimen.

El Jardín Botánico Nacional, Dr. Rafael María Moscoso fue intervenido para ensanchar la República de Colombia, se perdieron valiosas especies arbóreas endémicas y flamboyanes ya de tamaño adulto, en esa ocasión la SARD alzó su voz por medio de comunicados y advertencias oponiéndose a estos trabajos que se iban a iniciar...no valió, el daño se hizo y el resultado está ahí, el tiempo nos dio la razón, el problema de los entaponamientos persiste.

Aprendamos de la experiencia, vayamos cambiando el modelo de importantizar más a los carros que a los peatones, esto hoy nos ahoga. El rechazo de toda la ciudadanía y muchas instituciones de importancia ante un posible atropello al Mirador del sur, es razón más que suficiente para planificar en otro sentido, y si arborizar y anchar aceras se quiere, esto podría realizarse en otros sectores como Gascue, que se ha quedado en el olvido, así podría revitalizarse y ser razón para que sus obras patrimoniales no sigan demoliéndose y mutilándose ante la imperturbable mirada de las autoridades.

La ciudad cada día se torna más caótica y no vemos respuestas adecuadas de las autoridades de mejorías del transporte público, ni reglamentaciones que regulen el existente, ni limitaciones de las ventas de vehículos, ni planes integrales urbanos que den alguna respuesta lógica. Las calles siguen del mismo tamaño y el parque vehicular crece diariamente.

Es tiempo de buscar soluciones, la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana se une al clamor de la gente, BASTA YA a las agresiones a nuestras áreas verdes y a nuestra ciudad, propugnamos por una planificación integral donde los temas de transporte, el tránsito y los espacios públicos sean componentes transversales de la misma, con la intención y el objetivo de no seguir abordando el tema tránsito como una planificación especial, ponemos a nuestros técnicos y especialistas a la disposición, al igual que otras instituciones y las academias, a enrumbar el gran Santo Domingo hacia derroteros de mayor bienestar, donde el medio ambiente no se siga impactando de manera negativa y el atropello a la ciudad y su paisaje urbano no sea la norma, como hasta ahora pareciese ser, es hora de resarcir a la ciudadanía con lo adecuado.