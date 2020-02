$!Solo 10% de propietarios de vehículos retenidos en el canódromo se ha interesado en retirarlos

La directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Claudia Franchesca de los Santos, reveló que solo un 10% de los propietarios de los 13,000 vehículos retenidos en el canódromo lo ha retirado o está en proceso.

Indicó que una vez vencido el plazo para retirar las unidades, la entidad que dirige procederá a aplicar lo que establece la Ley 63-17 que es preparar la subasta pública y anunció que se coordina con Bienes Nacionales para que los apoye en ese proceso.

Recordó que un gran porcentaje de los vehículos retenidos por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) son chatarras que no serán subastados por su mala condición.

De los Santos indicó que no sabe cuántos recursos generaría la venta de esos vehículos y aclaró que a la institución que dirige lo que le interesa es que se cumplan los requerimientos de la ley.

“Hace unos días escuché que el Intrant no ha cumplido con el artículo de la Ley que establece que tiene que sacar las chatarras, todos estos pasos que hemos estado dando, como registrar los talleres, llamar al proceso de licitación, hacer la pública subasta, son los pasos previos que hay que dar para iniciar el proceso de que los vehículos que no estén aptos para circular en las vías dominicanas, no circulen”, indicó.

Con relación a las críticas al proceso de licitación para la instalación de talleres de inspección, dijo que desde noviembre del año pasado se viene trabajando en el tema, tiempo suficiente para que quien desee pudiera presentar sus propuestas.

Aclaró que la Ley propone una licitación pública internacional y nacional con compañías que tengan experiencia en esa materia y una contrapartida nacional. Sostuvo que el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Mundial de la Salud trabajan con el Intrant en ese sentido.

Explicó que, a pesar de que el proceso se inició en diciembre de 2019, todavía no ha llegado el momento de entregar las ofertas, por lo que todavía hay tiempo para quienes están interesados.

Informó que en el país no hay experiencias en esa materia, por lo que espera que participen parte de las 10 compañías que en América Latina trabajan el tema de talleres de inspección técnica.

“En este proceso, Costa Rica es de los países latinoamericanos que más avanzado está en este proceso, tienen 20 años que ya hacen la inspección técnica vehicular y ha sido modelo en América y son nuestra guía con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud”, dijo.

La funcionaria negó que haya demasiadas exigencias para participar en el proceso de licitación y aclaró que todo está contemplado en la Ley.

“Todo el que se sienta en capacidad de participar y poder competir en una licitación como esta, pues el proceso esta abierto para hacerlo”, indicó. Precisó que el plazo termina a finales de marzo o principio de abril y que en ese último mes habrá otra entrega de ofertas para participar en la licitación.