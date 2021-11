$!Solo empresas de taxis registradas darán servicios en zonas turísticas

“En manos del Intrant”

El decreto de Abinader

El numeral 2 del artículo 46 del reglamento de taxis sostiene que “el taxi que no esté autorizado a operar en un hotel, solo podrá llevar al pasajero que utilice sus servicios a cualquier instalación hotelera cuando sea dispuesto como destino final, sin poder recoger dentro de las instalaciones del hotel a ningún huésped o pasajero al momento de dejar al usuario”.

En tanto que el referido artículo en el numeral tres sostiene que las instalaciones hoteleras “podrán contar con una lista detallada de los prestadores del servicio de transporte de taxis turísticos que ofrecen servicio dentro de sus recintos de manera permanente, los cuales tienen que estar provistos de la autorización correspondiente, emitida por el Intrant o por el Ministerio de Turismo (Mitur) en su momento para operar como taxi turístico”.

Asimismo, el artículo 46 del reglamento también otorga cierta potestad a los hoteles para que determinen que taxis no autorizados en cualesquiera de las modalidades como taxis independientes, estacionarios, por comunicación, plataforma tecnológica y cualquier otra forma que no esté acreditada por el Intrant, o que no fueron, en su momento, autorizadas por el Ministerio de Turismo (Mitur), no presten servicio de transporte en taxis a sus huéspedes y usuarios dentro de sus instalaciones. Para el caso de las infraestructuras turísticas privadas ubicadas en las zonas urbanas que no tienen acceso controlado o restringido a sus recintos por estar situados frente a la vía pública.