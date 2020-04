Suplidores venden a farmacias a RD$2,280 una caja de mascarilla de 50 unidades

Las mascarillas quirúrgicas que usa la mayoría de la población para evitar el contagio del coronavirus están escasas en farmacias del Gran Santo Domingo y donde suelen aparecer su precio es elevado en comparación a como se vendían antes.

La especulación en la venta del artículo, de gran demanda en estos tiempos de coronavirus, se ha convertido en uno de los más demandado por la población que busca protegerse ante el incremento de los casos de personas afectadas por la pandemia.

En un recorrido por distintas farmacias se informó que no había mascarillas disponibles porque los suplidores alegaban que no tenían en existencia. Algunos farmacéuticos explicaron que han dejado de venderla por el alto precio que tienen que pagar.

En la mayoría de las farmacias donde se preguntaba si tenían mascarillas y guantes, decían que no y que estaban a la espera de los suplidores a quienes habían hecho pedidos desde hacía tiempo y no acababan de llegar.

Además de mascarillas, escasean los guantes de látex, informaron los farmacéuticos consultados. Explicaron que se han cansado de hacer los pedidos a suplidores, pero estos no atienden al reclamo. El gel antibacterial, que en principio también escaseaba, ahora es uno de los productos más abundante en las farmacias

“Ayer se nos acabaron los guantes y las mascarillas hace días que no tenemos, nos hemos cansado de solicitarlas por todos los medios y no les han respondido”, dijo una farmacéutica que no se identificó.

Augusto Morel, de la farmacia Eloina, en la avenida Duarte, informó que la caja de mascarilla de 50 unidades costaba RD$255.00 ahora les cobran los suplidores RD$2,280.00, e indicó que a ese precio cada mascarilla tendría que venderla a 60 pesos la unidad.

“Guantes tenemos, no mucho, pero acabo de llamar y me dicen que lo que me costaba tres y medio, ahora cuesta 800 pesos y los que costaban ciento y pico, ahora cuesta 500 pesos”, dijo.

En el caso de los guantes, los azules cuestan RD$25.00 el par y los blancos se cotizan a RD$15.00 el par. Expresó que la mayor demanda de la población en la actualidad es la mascarilla y que desde afuera preguntan y si no hay siguen.

Deploró que mucha gente cree que los culpables de los altos precios son los farmacéuticos, pero que en realidad ellos tienen que vender de acuerdo a como adquieren el producto.

Algunas personas han optado por fabricarse sus propias mascarillas ante la escasez, pero según las normas establecidas para ese tipo de material, muchos de los materiales utilizados no tienen la calidad necesaria para que la persona esté bien protegida.