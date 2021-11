$!Transportistas apoyan al Intrant para que regule servicios a través de las App

Las confederaciones Nacional de Organizaciones de Transporte (Conatra) y la Dominicana de Taxistas Turísticos (Codotatur) expresaron ayer su apoyo a las medidas del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para regular a los prestadores de servicios a través de las plataformas digitales como Uber, Didi, InDrive, entre otras.

“Todos los transportistas debemos pagar impuestos aquí, más de RD$22,000,000 pagamos los transportistas en el país y ellos (plataformas tecnológicas) no pagan, ni tienen una nómina, no liquidan a nadie y no tienen una oficina, teléfono ni nada”, expresó Antonio Marte, presidente de la Conatra.

El también senador por la provincia Santiago Rodríguez, indicó que en reiteradas ocasiones ha denunciado que “en República Dominicana se desvían a través del lavado más de tres mil millones de pesos por vía de los taxis”, que funcionan con ese tipo de plataformas.

El legislador dijo que “esos taxistas producen más de RD$60,000 y RD$70,000 mensuales, los cuales se van a otro país a través de una tarjeta de crédito y a los chóferes les devuelven el 35 %, el cual no paga ningún tipo de impuesto”.

Sostuvo que la Ley 63-17, en su artículo 83 dice que para una persona ser taxista debe regularse y estar registrado en un sindicato.

“Ellos no son taxistas, son empleados del Senado, Ayuntamiento, de las empresas, del Gobierno y donde sea que salen en una yipeta y se ponen en copia (a tomar esos servicios), y ya”, enfatizó.

Resaltó que no justifica las agresiones que se han realizado en contra de esos chóferes, pero manifestó que deberían establecerse legalmente para poder trabajar en el país.

El dirigente transportista consideró que con la modalidad por plataformas no están en desacuerdo, pero que estén regulados.

“La situación es que nosotros no estamos en desacuerdo, pero que se regulen para que estemos en igualdad de condición”, enfatizó Samora, quien se hizo acompañar de representantes de empresas de taxis de varios puntos del país.

“Ellos no quieren regularse, pero usted sabe por qué no quieren regularse, porque ellos no quieren que les controlen la facturación económica que producen, ellos quieren estar como chivo sin ley, donde no haya nadie que les tome control a sus ingresos y a sus movimientos económicos y por eso es que le han buscado todas las quintas patas que puedan existir para no regularse”, añadió.