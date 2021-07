$!Transportistas del Cibao dicen no aguantan más altos costos operacionales

La Unión Nacional de Transportistas de la Región del Cibao (Unaprodumi) solicitó este lunes al presidente Luis Abinader designar una comisión de técnicos para, juntos, resolver el problema de los altos costos operativos con que alegan están trabajando.



En rueda de prensa, dirigentes de la entidad expresaron que debido a la pandemia del COVID-19 los autobuses transportan solo el 50 % de su capacidad y que encima de ello han aumentado los precios de las gomas, piezas y combustibles, lo que hace insostenible su operatividad.



Darío Ledesma, al hablar en nombre de la organización, dijo que no quieren disponer aumento en el pasaje, porque tienen el dato de que el 66.5 % de los pasajeros no es asalariada y no se benefició del incremento al salario mínimo acordado entre empresarios y el Gobierno para el sector privado.



Indicó que, como empresarios, se les dificulta cumplir, debido a que sus ingresos han disminuido porque transportan solo la mitad de los pasajeros que acostumbraban antes de la pandemia.



Insistió en llamar al Gobierno a buscar una solución negociada a esta situación, sin que esto pueda generar aumento en los precios del pasaje, ni despidos masivos de trabajadores.



Señaló que son una institución importante, porque ofrecen sus servicios en las 14 provincias del Cibao, pero que en éste último año y medio ha venido atravesando por una situación de crisis inusual a causa del coronavirus y a las medidas de restricción aplicadas que han provocado una disminución en la demanda de asientos dentro de las unidades en procura de evitar el contagio de la enfermedad.



“Seguimos aguardando la prometida reunión con los técnicos del Gobierno a fin de que podamos buscar una salida inteligente, la cual nos permita establecer una estrategia de carácter operativo y financiero que dé una salida beneficiosa a esta situación, y nos permita aumentarle el 20% a nuestros trabajadores”, dijo.