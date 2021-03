$!Transportistas garantizan mantendrán precios de pasajes en Semana Santa

Transportistas de pasajeros garantizaron este lunes que durante esta Semana Santa no dispondrán aumento en el precio del pasaje, alegando que hay una sobreoferta de asientos, debido a que mucha gente no viajará a las provincias por el tema del coronavirus.

Las instrucciones fueron dadas a los afiliados de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte con sede en Santiago, que de acuerdo con su presidente, Juan Marte, el sector está preparado para movilizar a la familia dominicana durante la semana mayor.

“Aumento en el precio del pasaje lo descartamos cuando se tiene un bien con sobreoferta de asientos, de ninguna manera se debe aumentar, los choferes necesitan del usuario y por la precariedad que estamos experimentando, como consecuencia de la pandemia, un aumento de pasaje puede causar una baja en la demanda de asientos”, dijo el dirigente choferil.

Una familia o un grupo compuesto por cinco miembros si usa el servicio de transporte regular para viajar de Santiago a Montecristi pagaría entre RD$1,500 y RD$2,000. Esa misma cantidad de personas si usaran el servicio premiun o platinium que ofrecen algunas empresas para viajar de Santo Domingo a Santiago pagaría RD$3,500 ida y vuelta.

La Central Nacional de Transportistas Unificados, que dirige William Pérez Figuereo, tampoco cree oportuno un aumento en el precio del transporte en el asueto, porque se afectaría directamente a los vacacionistas y a las familias que acostumbran desplazarse hacia las provincias durante Semana Santa.

“Hacemos un llamado a los choferes para que no aumenten los pasajes, la gente pueda disfrutar y tenga un regreso feliz de la Semana Santa”, indicó.

También exhortó a obedecer a las autoridades y, aunque reconoció el trabajo que realizan entidades como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestres (Digesett), el Centro de Operaciones de Emergencias e Interior y Policía, entiende que este año falta unificación de las instituciones.

La Central Consorcio de Empresas de Transporte Mochotran tampoco descartó también un incremento del pasaje, por lo que la ciudadanía puede estar tranquila y organizar sus viajes hacia los pueblos. Alfredo Pulinario (Cambita) informó que todas sus unidades seguirán cobrando lo mismos pasajes de siempre.

“El pasaje nuestro se va a mantener sin aumento, no es necesario aumentar si antes no lo hicimos, ahora menos. Los aumentos no pueden ser a los más desposeídos, no es posible aumentar el pasaje en este momento, no estamos de acuerdo con aumento en este momento”, indicó.